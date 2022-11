Etiopia: portavoce tigrini, i militari eritrei sono ancora in guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel documento firmato a Pretoria dal governo federale etiope e dal Tplf e sotto la mediazione dell'Unione africana le parti si sono impegnate a: garantire la cessazione immediata e permanente delle ostilità al fine di “mettere a tacere le armi” e creare un ambiente favorevole e gettare le basi per una pace sostenibile; ripristinare l’ordine costituzionale interrotto a causa del conflitto; rifiutare la violenza come metodo per risolvere le divergenze politiche; garantire la sicurezza per tutti; garantire una soluzione duratura del conflitto; creare un quadro giuridico per garantire le responsabilità e affrontare le questioni derivanti dal conflitto; favorire la riconciliazione e il ripristino dei legami sociali; facilitare la ripresa economica e la ricostruzione; impegnarsi ad affrontare le differenze politiche; fornire un quadro per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dell’accordo. Oltre a questi 11 obiettivi, l’accordo di pace prevede i seguenti principi alla base della cessazione definitiva delle ostilità: il rispetto per la sovranità, l’integrità territoriale e l’unità della Repubblica democratica federale d’Etiopia (Fdre); la legalità e il rispetto delle norme e dei principi costituzionali sanciti dalla Costituzione federale etiope; il rispetto dei diritti umani fondamentali e delle norme e principi democratici; la protezione dei civili; il rispetto della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il governo; la responsabilità e la giustizia in conformità con la Costituzione e il quadro politico di giustizia transitoria dell’Unione africana; l’accesso umanitario senza ostacoli a tutti i bisognosi di assistenza; l’uso degli aiuti umanitari esclusivamente a fini umanitari; la riconciliazione e la ricostruzione; l’impegno in buona fede nell’attuazione della cessazione delle ostilità in tutte le fasi successive del processo di pace. (Res)