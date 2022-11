Serbia: signora Vucic invita moglie presidente croato a sfilata di moda in onore di Jovanka Broz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tamara Vucic, moglie del presidente serbo Aleksandar Vucic, avrebbe inviato una lettera urgente all'ambasciata del proprio Paese in Croazia, contenente un invito rivolto alla moglie del presidente croato, Sanja Milanovic, per assistere alla sfilata di moda in onore della moglie dell'ex presidente della Jugoslavia, Jovanka Broz, che si terrà domani a Belgrado. Secondo il portale "Nova", nella lettera allegata, la signora Vucic afferma che lo spettacolo è dedicato alla storia comune dei "nostri Paesi e popoli". "Jovanka Broz ha lasciato inutilizzati i migliori materiali, che ora, nove anni dopo la sua morte, designer provenienti dalla Serbia, ma anche da Bosnia Erzegovina, Montenegro, Croazia, Macedonia del Nord e Slovenia, stanno trasformando in creazioni contemporanee", riporta la lettera, concludendo che "sarebbe un grande onore" per Tamara Vucic se la signora Milanovic partecipasse alla sfilata che si terrà il 29 novembre al Palazzo della Serbia. (Seb)