Speciale scuola: Tar Lazio, a Roma disabili paritarie discriminati su assistenza, Pd "provvederemo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il Comune di Roma Capitale ha operato “una ingiustificata discriminazione” verso gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie. È quanto si legge nella sentenza emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che accoglie il ricorso presentato dai genitori degli alunni che non hanno potuto beneficiare del servizio di Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione (Oepac), nell’ambito del regolamento comunale per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità. Adesso la presidente della commissione Scuola di Roma, Carla Fermariello del Pd, garantisce: "Provvederemo immediatamente a ripristinare il testo del regolamento Oepac nella prima versione approvata, al fine di garantire da subito eguaglianza e pari opportunità per tutti e tutte". (Rer)