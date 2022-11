Speciale scuola: Valditara, filiera Its da potenziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha partecipato a Job&Orienta, il Salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro che si tiene ogni anno in Fiera a Verona. Il ministro è intervenuto all’evento “Idee, tecnologie e sostenibilità. È tempo di ITS”, organizzato da Rete ITS Italy e Regione del Veneto, e ha poi effettuato un giro approfondito all’interno dei padiglioni della manifestazione. “Da quest’esperienza porto con me una sensazione di ottimismo rigenerante. È in luoghi come questo che si costruisce il futuro dell’Italia”, dichiara il ministro. “Ho riscontrato un’energia, una voglia da parte dei giovani di mettersi alla prova e creare i propri progetti di vita e una grandissima professionalità da parte dei docenti, tutti fattori che costituiscono uno straordinario patrimonio per l’intero sistema-Paese - prosegue -. “Questa visita, e il confronto sulla filiera degli Its che è assolutamente da potenziare, come del resto abbiamo iniziato a fare sbloccando 500 milioni di euro del Pnrr per i laboratori” conclude il ministro “mi confermano l’idea su quale sia oggi la missione principale per la nostra scuola: permettere alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi di mettere a frutto i loro molteplici e straordinari talenti”. (Com)