Speciale scuola: Violenza donne, Frassinetti, prevenzione va iniziata da scuola prmaria

- "E' la giornata dedicata alle donne vittime di violenza. Tanti sono i modi per contrastare queste forme ignobili di violenza che purtroppo non si è ancora riusciti a eliminare. Sono convinta che la scuola abbia un ruolo fondamentale nel contrasto alla violenza sulle donne. Il rispetto tra i sessi, il rigetto di ogni forma di violenza fisica e psicologica vanno insegnati fin dalle scuole primarie e sono fondamentali per una crescita equilibrata dei bambini e delle bambine". Lo dichiara il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. (Rin)