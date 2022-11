Speciale scuola: Brasile, uomo fa irruzione armato in due scuole, almeno tre morti e nove feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo in Brasile ha fatto irruzione armato in due scuole del municipio di Aracruz, nello stato brasiliano di Espirito Santo, uccidendo tre persone e ferendone altre nove. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, la prima sparatoria è avvenuta intorno alle 9:30 presso la scuola statale Primo Bitti. Un uomo, immortalato dalle telecamere mentre entrava nell'istituto a volto coperto, ha iniziato a aprire il fuoco subito dopo essere entrato in un corridoio. Successivamente si è diretto verso la sala dei professori dove ha nuovamente esploso alcuni colpi di pistola. Il bilancio delle vittime nell'istituto è di due persone morte e quattro ferite. Dopo la sparatoria l'uomo è uscito dall'istituto e dopo essere entrato in auto si è diretto verso un'altra scuola, il centro educativo privato Charles Darwin, che si trova sulla stessa strada. Anche in questo caso l'assassino ha aperto il fuoco appena entrato nel corridoio principale, dove ha ucciso una persona e ferito altre cinque. (Brb)