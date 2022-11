Speciale scuola: Violenza donne, Martella (Pd),emergenza che va affrontata con la costruzione di una nuova cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "dall'inizio di quest'anno sono 104 le vittime di femminicidio, 88 delle quali uccise per mano del marito, compagno, familiare. 12 nel corso del 2022 qui in Veneto. E anche se i casi sono in calo rispetto all'anno precedente, sono tante, troppe ancora le vittime ed è inaccettabile". Lo ha scritto in un messaggio Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Come ho più volte detto questa è una emergenza che non si affronta solo attraverso le norme ma con un lavoro culturale profondo. Dobbiamo partire dalla scuola - ha poi proseguito - dalle nuove generazioni, per liberare la società dagli stereotipi e dalle incrostazioni culturali che poi sono alla base della violenza di genere". "Costruire una nuova cultura, affrontare la questione di una vera educazione sentimentale, promuovere strumenti e servizi per la parità e per le pari opportunità, contrastare discriminazioni e penalizzazioni esistenti in ogni ambito, deve essere la nostra bussola", ha poi concluso Martella. (Rev)