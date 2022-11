Speciale scuola: Casini-Leoncini (Iv), bene Tar Lazio su servizi per disabili in paritarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di annullamento da parte del Tar Lazio del nuovo regolamento di Roma Capitale in materia di servizi educativi per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, approvato qualche mese fa in Assemblea capitolina e impugnato dall'Aninsei, "dimostra la fondatezza di quello che abbiamo sempre sostenuto. Cioè che i bambini che frequentano le scuole paritarie hanno diritto all'erogazione del servizio Oepac esattamente come gli alunni che frequentano le scuole pubbliche". Lo dichiarano in una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini. "La mancata equiparazione non è legittima e ora lo dice anche una sentenza del tribunale amministrativo - aggiungono -. Un concetto che abbiamo espresso chiaramente in Aula e in commissione Scuola: quel regolamento, nella sua seconda versione, diversa dalla prima licenziata dalla commissione competente, era discriminatorio nei confronti degli alunni disabili e delle loro famiglie". (Com)