Sanità: Bonaccini, chi offre più servizi paga di più e riceve meno dal governo, è paradosso

18 ottobre 2021

- Sulla sanità c'è "un paradosso: chi offre più servizi, paga di più e vede ricevere meno dal governo. Senza dimenticare l’inflazione: il costo di ogni prodotto sta aumentando di oltre il 10 per cento rispetto all’anno scorso e prevedere le medesime risorse, significa averne meno a disposizione. È semplice matematica. Una mancata risposta o risorse insufficienti vorrebbero dire ridurre i servizi, cosa che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione". Lo scrive su Facebook il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, intervenuto oggi ad una iniziativa unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Bologna dedicata proprio alla sanità. "Bisogna invece investire nella medicina di territorio, in nuove tecnologie, nel rafforzamento degli organici e nella valorizzazione del personale e dei professionisti che ogni giorno lavorano nel sistema sanitario nazionale - sottolinea -. Soprattutto di chi lavora in prima linea, come la medicina d’urgenza. E dobbiamo trovare strumenti nuovi per avere più medici e specializzandi, a partire dall’abolizione del numero chiuso per l’ingresso nelle facoltà di Medicina, adeguando spazi e risorse formative. È la sanità che vogliamo. Una priorità che condividiamo con sindaci, comunità locali e sindacati", conclude. (Rin)