- Un uomo di 82 anni in bicicletta è stato investito questa mattina da un furgone in via Carducci a Roccafranca, in provincia di Brescia. A seguito dell'impatto, è deceduto sul posto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale medico con un elicottero, un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale.(Rem)