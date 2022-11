Abruzzo: Teramo, domani seminario su futuro delle Comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 30 novembre, alle ore 9, nella Sala delle lauree del Polo didattico S. Spaventa dell'Università di Teramo, si terrà un seminario sulle comunità energetiche promosso dal Centro di ricerca "Transizione ecologica, sostenibilità e sfide globali", diretto dal costituzionalista Enzo Di Salvatore. Il tema innovativo e attuale sarà affrontato in due sessioni connesse. Nella prima, di carattere prettamente giuridico, alcuni giovani ricercatori del Centro esamineranno i punti essenziali e le criticità della nuova disciplina normativa sulle comunità energetiche. Nella seconda sessione, a partire dalle ore 11.20, interverranno Massimiliano Lo Faro, del Cnr-Itae, che illustrerà un primo quadro sullo sviluppo sperimentale di nuove tecnologie per l'applicazione dell'energia rinnovabile, e Claudia Magri, dell'Agena Srl, che spiegherà le opportunità per il territorio teramano conseguenti all'applicazione pratica delle comunità energetiche. La moderazione dell'incontro è affidata a Simona D'Antonio, docente di Diritto amministrativo all'Università di Teramo. Le attività del Centro di ricerca sono sostenute dai Comuni di Teramo, Pineto e Tollo, dalla Fondazione Appennino, da Eco Lan. Spa, Giuffrè Francis Lefebvre Spa e Rotary Club Roma Sud. (Gru)