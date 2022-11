Legge Bilancio: bozza, istituito il "Fondo per l’innovazione in agricoltura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per l’innovazione in agricoltura", con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. E' quanto si legge nell'ultima bozza della legge di Bilancio. (Rin)