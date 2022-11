Sud: Giannola (Svimez), divario sta aumentando, unico Paese europeo che non ha superato crisi 2007

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario con il Sud sta aumentando. "Siamo l'unico Paese europeo che non ha ancora recuperato i danni della crisi del 2007. Il Sud è al -13 per cento del Pil, l'Italia è sotto del 4-5 per cento. Alla fine del Pnrr, l'Italia sarà tale e quale a come ci entra. Nel 2024 il Sud sarà ancora a -8 per cento. A meno che non creiamo una vera azione per cambiare rotta". Lo ha dichiarato il presidente di Svimez, Adriano Giannola, in occasione della presentazione del Rapporto 2022. (Rin)