- L'industria agraria è uno dei settori di maggior successo dell'economia russa. Lo ha dichiarato il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, nel corso di un incontro con la viceministra, Viktoria Abramchenko. "Il complesso agroindustriale è uno dei settori di maggior successo della nostra economia, dove quasi ogni anno registriamo nuovi record. Forniamo i nostri bisogni e siamo tra i principali produttori alimentari al mondo. Per mantenere una posizione di leadership, è importante utilizzare tutte le risorse disponibili, in primo luogo i terreni agricoli", ha sottolineato il primo ministro. Secondo Mishustin, quest'anno più di 25 miliardi di rubli (circa 398 milioni di euro) sono stati dedicati all'attuazione del programma statale per il coinvolgimento nella rotazione di terreni agricoli fino al 2030. Il premier ha ritenuto importante garantire la disponibilità di terreni soprattutto per i piccoli imprenditori. "Le persone che sono disposte ad occuparsi di agroindustria dovrebbero essere in grado di usarli", ha concluso Mishustin.(Rum)