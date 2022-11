Consulta: inammissibili questioni legittimità su vitalizi ex senatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte ha, tuttavia, precisato che gli emolumenti, dovuti al termine dell'incarico elettivo, “investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuiscono ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione» e scongiurano «il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, [...] possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale”. Fin dalla sua istituzione, il vitalizio ha avuto un regime speciale, definito con regolamenti interni delle Camere. La Corte costituzionale afferma che la sua previsione con legge assicurerebbe “un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare”, oltre a garantire che quell'atto normativo potrebbe essere scrutinato dalla stessa Corte. Sono, poi, state dichiarate inammissibili anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della norma di legge (l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge n. 724 del 1994) che si è limitata a sopprimere ogni regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi spettanti agli ex parlamentari. Non è stata fornita alcuna motivazione – ha osservato la Corte – sul perché si riteneva di dover fare applicazione di una disposizione che riguardava il trattamento fiscale dei vitalizi, in un giudizio in cui è contestata la rideterminazione in senso peggiorativo dei vitalizi già in godimento dei senatori. (Com)