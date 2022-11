Legge Bilancio: bozza, nel 2023 erogazione emolumento accessorio una tantum per statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, numero 234, sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all’erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell’1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. E' quanto si legge nell'ultima bozza della legge di Bilancio. (Rin)