Ischia: continuano le ricerche dei quattro dispersi. Cinque i feriti

- Continuano a Ischia le operazioni di soccorso e la ricerca di 4 persone ancora disperse a seguito della frana avvenuta due giorni fa a Casamicciola, sull'isola d'Ischia. E' quanto ha affermato il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi che si è tenuto questa mattina presso la Prefettura a Napoli. Risultano ancora disperse Gianluca Monti e Valentina Castagna, marito e moglie e genitori di tre figli, i cui corpi senza vita sono stati già trovati (due ieri e uno questa mattina), Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella (la 31enne prima vittima accertata) e una quarta persona, una giovane donna originaria del comune di Lacco Ameno e che risiederebbe in una strada adiacente a via Celario, nella zona maggiormente colpita dalla frana. Resta fermo a 5 il bilancio dei feriti, di cui una sola persona, un uomo ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli. (Ren)