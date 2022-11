Pnrr: Giannola (Svimez), tornare a programmare, governo sia regista e non arbitro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo noi "è una follia lavorare con i bandi competitivi sulla sanità, la scuola e il trasporto pubblico locale. Il governo deve essere un regista, deve smetterla di fare l'arbitro. Questa è una fuga dalle responsabilità. Bisogna tornare a programmare". Lo ha dichiarato il presidente di Svimez, Adriano Giannola, in occasione della presentazione del Rapporto 2022. "In questa Italia ragionare di autonomie e strategie è forse essere strabici. La prima esigenza è di mettere a correre quelle 20 milioni di persone bloccate per 20 anni nelle politiche di coesione, con le quali è stata azzerata ogni politica nazionale", ha aggiunto Giannola. (Rin)