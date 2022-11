Honduras: lotta alla criminalità, oltre 600 agenti delle forze di polizia inviate alle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 600 agenti della polizia militare dell'Honduras sono stati dispiegati "a tempo indeterminato" nelle zone di frontiera per combattere le bande irregolari, la cui attività è definita in grande aumento. L'intenzione è quella di cercare di contrastare la pressione della criminalità in arrivo dai Paesi confinanti, a partire da El Salvador, il cui governo ha varato da mesi uno stato di emergenza che - tra le altre cose - ha portato all'arresto di quasi 60mila presunti membri delle bande. Nel mirino delle forze di sicurezza, inviate anche al confine con Guatemala e Nicaragua, strutture criminali dedite al traffico di stupefacenti, sicariato, associazione illecita, riferisce il quotidiano "La Prensa". (segue) (Mec)