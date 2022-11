Autonomia: Calderoli, aiutiamo regioni del sud a superare paure e comprendere possibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La preoccupazione si può superare per esempio definendo i livelli essenziali che concernono diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Questo dovrebbe ridurre delle sperequazioni che invece oggi sono presenti nel nostro territorio, e che non sono conseguenza dell'autonomia ma di una gestione centralistica". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine dell'evento "Lombardia 2030" all'HangarBicocca, rispondendo alla domanda dei cronisti sulla fattibilità, per un governo nazionalista, di provare l'autonomia differenziata e su una possibile preoccupazione delle regioni del sud perché "meno forti". Il ministro ha aggiunto che la cosa giusta da fare è far superare le paure e aiutare le regioni "a capire quali sono le possibilità. Ho dato un incarico che spero di poter presentare nello sviluppo su ogni singola materia di quelle che possono essere non solo le potenzialità, di essere dei migliori amministratori e legislatori, ma che in termini economici quantifichino le potenzialità che possano arrivare alla Regione", ha concluso Calderoli. (Rem)