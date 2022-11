Imprese: Salvini, entro Immacolata nuovo codice appalti in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Entro il ponte dell’Immacolata dovrò portare il nuovo codice degli appalti in Consiglio dei ministri: se non si tagliano procedure e burocrazie non si va da nessuna parte”. Lo ha annunciato il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. L’obiettivo è portare in Cdm “la metà degli articoli della bozza che abbiamo ereditato”, ha aggiunto parlando di un codice “veloce, semplice e moderno”. (Rin)