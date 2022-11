Croazia-Slovenia: presidente Pahor, necessario avere rapporti buoni, amichevoli e onesti con i propri vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sloveno Borut Pahor ha detto che "non è un caso" che lui abbia scelto la Croazia per la sua ultima visita ufficiale e che "bisogna avere rapporti buoni, amichevoli e onesti con i propri vicini". Lo riporta la stampa locale. "Di tutti e 4 i Paesi vicini, ho prestato maggiore attenzione alla Croazia" ha continuato Pahor e "vorrei congratularmi con Zagabria per il suo prossimo ingresso in Schengen e in Eurozona. Come primo ministro che si è battuto affinché la Croazia diventasse membro dell'Unione europea, questo lo vedo come una sorta di compimento dello sforzo di avere praticamente quattro popoli, quattro Stati che sono pienamente coinvolti nelle stesse alleanze e nelle stesse istituzioni internazionali come noi", ha detto Pahor. Il presidente Milanovic dal canto suo ha ringraziato l'omologo sloveno per aver scelto la Croazia per il suo ultimo viaggio all'estero, affermando che "questo non è casuale" e che le relazioni tra Croazia e Slovenia sono "molto buone". "Le relazioni tra Zagabria e Lubiana sono indescrivibilmente importanti. Le relazioni con tutti i vicini sono importanti, ma le relazioni con la Slovenia sono particolarmente importanti. Questi rapporti sono cresciuti negli ultimi due o tre anni e il merito va ai governi", ha sottolineato Milanovic. "Abbiamo una continuità di ottimi rapporti e la Slovenia è il miglior vicino croato in questo senso. E sarebbe fantastico se avessimo tali rapporti con altri vicini, ma sfortunatamente non li abbiamo e non so se li avremo presto", ha detto il presidente croato. (Seb)