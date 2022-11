Speciale difesa: Regno Unito, forze armate pronte a intervenire in caso di scioperi del settore sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il personale delle forze armate del Regno Unito dovrebbe essere preposto a guidare le ambulanze e ad altri incarichi “in prima linea” in caso di ulteriori scioperi degli operatori sanitari. È quanto prevedrebbe il piano elaborato dal ministero della Sanità britannico, visionato dal quotidiano “The Times”, che valuta alcuni scenari di emergenza in caso di carenza del personale. Autisti delle ambulanze, paramedici, addetti alle pulizie, facchini, addetti alla ristorazione, impiegati e giovani medici sono solo alcune delle categorie che potrebbero unirsi agli infermieri – che hanno già annunciato due giornate di sciopero nel mese di dicembre – nei prossimi mesi. Per questo motivo, i funzionari del ministero della Difesa stanno elaborando dei piani di emergenza affinché il governo invochi il protocollo di aiuto militare alle autorità civili, il cosiddetto “Maca”, per mantenere in funzione il Servizio sanitario nazionale (Nhs) se gli scioperi dovessero diventare ingestibili. Il ministero della Difesa sta già valutando le modalità con cui il personale delle forze armate potrebbe assistere l’Nhs, anche se nessuna richiesta formale di assistenza è stata avanzata sinora dal ministero. Il “Maca” è stata precedentemente utilizzato nelle misure di risposta alla crisi del coronavirus: le forze armate, infatti, hanno contribuito a fornire dispositivi di protezione individuale e ad allestire unità mobili per effettuare i test. Il Maca può essere invocato solo quando “un'autorità civile non ha la capacità di svolgere il proprio compito e sarebbe irragionevole o troppo costoso aspettarsi che ciò accada”. (Rel)