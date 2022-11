Speciale difesa: India, Aeronautica si esercita per interventi in caso di calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica militare dell’India sarà impegnata da oggi a dopodomani (28-30 novembre) nell’esercitazione annuale Samanvay, riguardante l’assistenza umanitaria e il soccorso in caso di calamità. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiana. L’esercitazione si svolge nella base aerea di Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh, e coinvolge diverse agenzie; domani, 29 novembre, è in programma un intervento del ministro della Difesa, Rajnath Singh. Partecipano, inoltre, rappresentanti di Paesi membri dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di cui l’India è partner. Le parti puntano a realizzare una piattaforma unica per lo scambio di informazioni ed esperienze. (Inn)