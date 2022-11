Lombardia: Sangalli, +130 per cento per luce e gas, non possiamo rassegnarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In Lombardia il costo di luce e gas “è cresciuto del 130 per cento in un anno” e il costo della vita “si avvicina a un +12 per cento. Non è possibile rassegnarsi al fatto che nel nostro Paese l'energia costi più del resto d'Europa". A sottolinearlo è stato il presidente Confcommercio e Camera di Commercio Milano Lodi Monza e Brianza, Carlo Sangalli, intervenendo nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. (Rin)