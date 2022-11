Spagna: ministra Ribera, ottimista in vista della riunione straordinaria dei ministri Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera Rodríguez, si è detta "ottimista" in vista della riunione straordinaria dei ministri dell'Energia dell'Unione europea del 13 dicembre che dovrà discutere, tra le altre questioni, la fissazione di un tetto al prezzo del gas. "È importante rimanere uniti nonostante le differenze e capire che sono necessarie flessibilità e solidarietà", ha dichiarato la ministra nel corso del suo intervento al forum "Gipuzkoa sostenibile", organizzato dal "Diario Vasco Gunea", in una situazione "insolita". A questo proposito, Ribera Rodríguez ha difeso la necessità di "mostrare solidarietà" nelle questioni energetiche all'interno dell'Unione europea, "ma non a qualsiasi prezzo". (segue) (Spm)