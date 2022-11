Spagna: ministra Ribera, ottimista in vista della riunione straordinaria dei ministri Energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la preparazione della Spagna all'inverno, la ministra ha evidenziato che non c'è "alcuna preoccupazione" per l'accesso alle materie prime energetiche, né per la produzione di elettricità, anche se ha riconosciuto che non si è "indifferenti a ciò che accade" per quanto riguarda la "tensione" per i prezzi del gas e nella domanda di elettricità. Per quanto riguarda il contributo generalizzato di 20 centesimi al litro per l'acquisto di carburante, secondo Ribera i dati indicano che "generano una distorsione nei confronti delle persone che potrebbero averne più bisogno", in quanto c'è una parte del bilancio pubblico "sproporzionatamente rivolta a profili di reddito medio e alto che dovrebbe concentrarsi su profili di reddito basso". (Spm)