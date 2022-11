Lombardia: Prandini, dobbiamo realizzare una food Valley sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Lombardia è chiamata ad essere il capofila nell’indicare il percorso rispetto alle fine che avremo davanti” nel settore agroalimentare. Così il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. La Lombardia è la seconda regione in Europa per la filiera agroalimentare “e dobbiamo realizzare sul nostro territorio una food Valley, un luogo di formazione rispetto alle professionalità che necessiteranno alla filiera”, ha poi incalzato Prandini. (Rin)