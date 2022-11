Veneto: consiglieri Pd, spesa case di riposo insostenibile per molte famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto "il 25 per cento delle famiglie non riesce a far fronte a una spesa straordinaria di 800 euro mensili per garantire a un proprio caro l'accoglienza in una casa di riposo. La prospettiva attuale, di aumenti pari a cinque euro al giorno che corrispondono ad oltre 1.800 euro l'anno, diventa palesemente insostenibile per una larghissima platea di famiglie". È l’allarme lanciato da Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Andrea Zanoni, consiglieri regionali del Partito democratico. "Altrettanto inaccettabile – hanno aggiunto – è il nodo degli accessi alle strutture, che resta ancora precluso quasi ovunque. Gli ospiti non vedono i loro familiari se non raramente e con enormi difficoltà. C'è un piano di sanità pubblica regionale del marzo scorso che prevede l'ammissione di parenti e volontari, salvo le normali precauzioni per le strutture sanitarie. Com'è possibile che non venga rispettato senza valide motivazioni?". Le Rsa "non possono rimanere inaccessibili fisicamente ed economicamente: la Giunta regionale deve intervenire", hanno concluso. (Rev)