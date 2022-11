Pnrr: Fitto, rapidi cambiamenti portino a riflessioni, smontare dogmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una rapidità di cambiamento totale che ci deve portare a fare delle riflessioni. "Dobbiamo mettere in discussione, smontare alcuni dogmi, come il Pnrr". Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in occasione della presentazione del Rapporto Svimez 2022. "Abbiamo la necessità di ragionare su quello che accade nel contesto. Noi non sappiamo a quali altri cigni neri andiamo incontro", ha aggiunto Fitto. (Rin)