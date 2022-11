Algeria-Tunisia: premier Bouden in visita ufficiale di un giorno ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Tunisia Najla Bouden si è recata quest’oggi in Algeria per una visita di lavoro di un giorno. Lo riferisce il governo algerino in una nota, specificando che la premier è stata accolta dall'omologo Aymen Benabderrahmen. La visita giunge a due giorni dalla missione a Tunisi del ministro degli Affari esteri algerino, Ramtane Lamamra, il quale ha portato "un messaggio di fratellanza" al presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, da parte dell'omologo Abdelmadjid Tebboune. A dicembre scorso, i presidenti dei due Paesi avevano supervisionato la cerimonia della firma di 27 accordi e memorandum d'intesa nei settori della giustizia, delle istituzioni pubbliche e interne, della cooperazione decentrata, della comunicazione, dei media, dell'industria e delle piccole e medie imprese, dell’istruzione, della salute, dell'ambiente, del commercio estero, della cultura, degli affari religiosi, dell’energia, della formazione professionale, della pesca, dell’occupazione, di donne bambini e anziani, giovani e sport. L’Algeria fornisce alla Tunisia la maggior parte del fabbisogno nazionale di gas tramite il gasdotto Enrico Mattei, condotta che rifornisce anche l’Italia passando per il territorio tunisino. Fonti stampa tunisine indicano che la parte algerina vorrebbe aumentare il prezzo del gas alla controparte tunisina. Circostanza, quest’ultima, che non è stato confermata al livello ufficiale ma che potrebbe spiegare l’improvviso scambio di visite bilaterali. (Ala)