I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: terrorismo, previsto oggi nuovo interrogatorio a leader islamico Ghannouchi - Il capo del Movimento islamico tunisino Ennahda e principale leader dell’opposizione, Rachid Ghannouchi, dovrebbe comparire oggi davanti al primo giudice istruttore del Polo giudiziario anti-terrorismo per un interrogatorio sul sospetto coinvolgimento nell’invio di combattenti all’estero. Lo riferisce l’emittente radiofonica nazionale tunisina “Mosaique Fm”. Ghannouchi, assieme ad altri sospettati, è indagato per lo stesso caso dal mese di settembre. Recentemente, la procura del polo giudiziario ha deciso di rilasciare l’esponente di spicco del movimento islamico ed ex primo ministro, Ali Larayedh, indagato sempre il sospetto invio di combattenti in Siria. (segue) (Res)