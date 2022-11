I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: presidente Tebboune ordina apertura inchiesta per “peggioramento” del trasporto merci - Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha disposto l'apertura di un'inchiesta immediata per rivelare i responsabili del degrado del settore strategico del trasporto marittimo e aereo di merci. Lo hanno riferito i media nazionali, affermando che il presidente Tebboune ha anche ordinato, durante una riunione di gabinetto, di fondere in un'unica società le compagnie di navigazione Cnan Med e Cnan Nord, specializzate nel trasporto marittimo. Inoltre, Tebboune ha ordinato di rivedere la struttura e la politica del trasporto marittimo di merci a tutti i livelli, al fine di rivederlo, e presentare una bozza della nuova strategia di gestione, entro un mese. (segue) (Res)