I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mali: liberati 10 ostaggi, fra i rapitori due cittadini francesi - Due francesi, un franco-senegalese e un franco-maliano sono stati arrestati in Mali per il rapimento di dieci persone, fra cui tre donne e sei bambini, che sono state liberate ieri sera grazie all'intervento delle forze di sicurezza. I rapitori, ha riferito ai media il ministro della Sicurezza e protezione civile maliano, Daoud Aly Mohammedine, sono accusati di appartenere ad un gruppo di criminali e narcotrafficanti di Bamako, e hanno tenuto prigionieri gli ostaggi dallo scorso 18 novembre. “Il ministro della Sicurezza e della Protezione Civile informa l'opinione nazionale e internazionale che in questo giorno, 27 novembre 2022, intorno alle 17:30, un'unità speciale delle forze dell'ordine è intervenuta per liberare ostaggi e arrestare membri di un gruppo di criminali e droga trafficanti che li hanno trattenuti a Missabougou, non lontano dall'ospedale del Mali”, ha dichiarato il ministro, precisando che l'intervento è stato effettuato "sulla base di informazioni accuratamente raccolte". Le autorità hanno precisato che i sequestratori avevano chiesto o il pagamento di un riscatto di 900 milioni di franchi Cfa (oltre 1,4 milioni di dollari), oppure in alternativa il rilascio di informazioni che permettessero ai rapitori di localizzare un carico di cocaina recentemente intercettato dalla dogana maliana. Il ministro ha assicurato che le indagini "proseguono per smantellare questa rete criminale" e per individuarne i complici, e ha invitato gli abitanti a tornare ad occuparsi delle proprie attività, sollecitandola tuttavia "a collaborare maggiormente con tutte le forze di difesa e di sicurezza". (segue) (Res)