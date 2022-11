I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Riprendono oggi a Nairobi, in Kenya, i colloqui fra le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e del Ruanda sul conflitto in corso nell'est congolese, dopo la firma di un cessate il fuoco avvenuta la scorsa settimana. Il nuovo round di incontri servirà nelle intenzioni ad accelerare gli sforzi regionali per raggiungere un accordo duraturo con i gruppi armati, sotto la mediazione dell'ex presidente keniota e mediatore della Comunità dell'Africa orientale (Eac) per la Rdc Uhuru Kenyatta. Al tavolo dei negoziati sarà tuttavia assente il Movimento del 23 marzo (M23), gruppo armato che ha ripreso ad effettuare attacchi nell'est congolese e che secondo Kinshasa è sostenuto dal Ruanda. Il contrasto alle loro aggressioni, che ha visto lo schieramento in Rdc della forza regionale Eac, ha inasprito le tensioni già esistenti fra Kinshasa e Kigali, spingendo il governo dell'Angola - già mediatore in una precedente crisi - a riunire i presidenti congolese e ruandese, rispettivamente Felix Tshisekedi e Paul Kagame, nel tentativo di trovare un accordo di principio per stabilizzare la regione. Nel fine settimana, intanto, gli eserciti di Congo e Burundi hanno annunciato di aver ucciso 40 membri del Fronte nazionale di liberazione del Burundi (Fnl), un gruppo armato burundese, nella provincia orientale del Sud Kivu, nel quadro di un'offensiva congiunta. Le truppe burundesi erano state schierate il 15 agosto nel Sud Kivu in previsione del dispiegamento della forza regionale Eac.