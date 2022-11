I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Marina militare, intervento Nave Borsini in soccorso a petroliera nel Golfo di Guinea - Nave Comandante Borsini, attualmente impegnata nel Golfo di Guinea per l'operazione Gabinia, è intervenuta in soccorso della petroliera B. Ocean (battente bandiera delle Isole Marshall e con armatore sudcoreano) rimasta alla deriva, a circa 300 miglia dalla costa, per problemi tecnici ai motori dopo essere stata attaccata da un gruppo di pirati. Lo riferisce un comunicato stampa della Marina militare. Un squadra di sicurezza della Brigata marina San Marco è stato inserito a bordo del mercantile a mezzo elicottero per la verifica della situazione riscontrando che i pirati hanno manomesso gli apparati di navigazione e comunicazione, derubato la nave di una parte del carico e l’equipaggio del denaro e beni di valore posseduti, per poi abbandonare la nave dopo aver provocato ingenti danni all’apparato motore, afferma la nota. In questo momento un team tecnico di Nave Borsini sta verificando la possibilità di ripristinare l’uso della propulsione e, ove impossibile, è stato chiesto l’invio di rimorchiatori d’altura per assicurare il trasferimento del mercantile nel porto più vicino (Abidjan, in Costa d’Avorio). (Res)