I fatti del giorno - Italia

- Ischia: Pichetto Fratin, a breve presentato piano su cambiamento climatico, ritardo è una vergogna - Il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici "è partito con il ministro Galletti, legislatura 2013-2018. Sono arrivato un mese fa e ho chiesto lo stato dei piani e dovrebbe essere presentato a giorni. E’ una delle tante vergogne, ma il piano non avrebbe evitato il disastro di Ischia". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai microfoni di Rtl 102.5. Ad Ischia "la tragedia si sarebbe forse evitata se non avessero costruito nell'alveo e se le opere di messa in sicurezza fossero state fatte", ha aggiunto. "Ci sono stanziamenti per Ischia, per quell’area, che sono stati previsti oltre dieci anni fa e che tuttora risultano in ambito locale a livello di progettazione”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)