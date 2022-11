I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Bonomi, sia unita su tema energia e nuovo patto stabilità - “Non si può essere uniti sulle sanzioni alla Russia e poi sull’energia ogni Paese fa da solo. La condivisione e la solidarietà non possono esistere su un tema e non sull’altro. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso della conferenza “Lombardia 2030: progetti per una regione sempre più inclusiva e connessa”, organizzata all’Hangar Bicocca di Milano. Il rischio è quello di “devastare l’idea stessa di Europa”, ha aggiunto ricordando che lo stesso discorso vale anche per “il nuovo patto di stabilità e crescita”. (segue) (Rin)