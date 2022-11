I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ischia: Musumeci, avere il coraggio di firmare ordinanze di demolizioni per evitare il ripetersi di drammi - "Rileggere il territorio, avere il coraggio di firmare ordinanze di demolizioni. Io credo sia un presupposto essenziale se vogliamo evitare il ripetersi di drammi come quello accaduto a Ischia". Queste le parole di Nello Musumeci, parlamentare di Fratelli d'Italia e ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, ad "Agorà" su Rai 3. (segue) (Rin)