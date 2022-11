© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, inviato "Bbc" arrestato durante proteste non si era qualificato come giornalista - L'inviato dell'emittente britannica "Bbc" arrestato ieri durante le proteste scoppiate a Shanghai contro la strategia "zero Covid" non si era qualificato come giornalista. Lo ha affermato durante la conferenza stampa odierna il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, aggiungendo che la ricostruzione dei fatti fornita dall'emittente non riflette le reali dinamiche dell'incidente. L'aggressione e l'arresto del corrispondente Ed Lawrence durante le sommosse sono stati denunciati dalla "Bbc" in una nota, dopo che un video che mostrava il giornalista nell'atto di appellarsi al consolato britannico a seguito delle percosse è circolato sui social network. "È molto preoccupante che uno dei nostri giornalisti sia stato aggredito in questo modo nell'adempimento dei suoi doveri", ha affermato l'emittente. "Non abbiamo ricevuto spiegazioni ufficiali o scuse da parte delle autorità cinesi, ad eccezione di affermazioni da parte dei funzionari che lo hanno arrestato (...), che sostengono di aver agito per il suo stesso bene, per evitare che potesse contrarre il Covid dalla folla", prosegue la nota. (segue) (Res)