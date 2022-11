© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, incendio Xinjiang attribuito a politiche anti-Covid da "forze con secondi fini" - L'incendio divampato nella regione autonoma dello Xinjiang è stato attribuito alla politica di contenimento cinese "zero Covid" da "forze con secondi fini". Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian in conferenza stampa, negando la responsabilità del governo per le proteste che durante il fine settimana hanno scosso le principali metropoli della nazione, tra cui Pechino, Shanghai e Chengdu. Centinaia di manifestanti sono scesi nelle strade della Cina per chiedere la fine delle draconiane misure di contenimento pandemico e le dimissioni del presidente Xi Jinping, dopo che la morte di dieci persone in un incendio divampato in un edificio residenziale posto sotto isolamento nello Xinjiang. La provincia occidentale a maggioranza musulmana e turcofona - già nota alle cronache internazionali per la repressione della comunità uigura - è tornata sotto i riflettori il 25 novembre, quando sui social network hanno preso a circolare video che mostravano duri scontri nel capoluogo provinciale Urumqi tra forze di sicurezza e manifestanti che chiedevano con forza "la fine del lockdown". (segue) (Res)