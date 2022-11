© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: terremoto Giava Occidentale, bilancio vittime sale a 321 - E' aumentato a 321 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 5.6 che la scorsa settimana ha scosso la provincia di Giava Occidentale, in Indonesia. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. Secondo l'agenzia, il sisma ha danneggiato più di 62mila abitazioni e costretto oltre 73mila persone all'evacuazione. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), sono almeno 100 i bambini sotto i 15 anni che hanno perso la vita nel terremoto. In un comunicato il Fondo illustra le misure assunte a sostegno del governo di Giacarta per raggiungere i bambini e le famiglie devastate dal sisma. Secondo le stime ufficiali, i bambini rappresentano il 37 per cento del totale delle persone uccise. “Le valutazioni sui danni – prosegue l’Unicef - mostrano che 45 scuole sono state colpite nell'area del terremoto. Purtroppo, si stima che 18 studenti e 5 insegnanti siano rimasti uccisi e che 267 studenti e 10 insegnanti siano rimasti feriti”. (Res)