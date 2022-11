I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: il contributo degli Emirati all’iniziativa Unesco per far “rivivere” la città di Mosul - La città del nord dell’Iraq di Mosul, la cui occupazione da parte di Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell’Iran e del Levante) tra il 2014 e il 2017 ha tristemente rappresentato uno dei simboli delle devastazioni compiute dal gruppo terroristico che distrusse l’80 per cento della città, è ritornata a nuova vita grazie all’iniziativa “Revive The Spirit of Mosul”, lanciata nel 2018 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) che ha visto un ampio contributo da parte degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, l’iniziativa è stata finanziata da 15 partner, tra cui gli Emirati che hanno contribuito con 50 milioni di dollari. Citato dall’agenzia di stampa del Paese del Golfo, lo storico iracheno Omar Mohammed, ricercatore alla George Washington University, conosciuto inizialmente come il blogger anonimo “Mosul Eye”, che informava il mondo sulla vita sotto lo Stato islamico, sottolinea che Mosul è una città dove ebrei, cristiani, yazidi e musulmani di diverse sette una volta vivevano insieme. "Una città nota per la sua diversità unica", aggiunge. (segue) (Res)