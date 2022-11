© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Osservatorio siriano, morti 5 militari di Damasco in attacchi della Turchia - Sono almeno cinque i membri delle forze siriane filogovernative rimasti uccisi, ieri, a seguito di un attacco aereo delle forze turche lanciato contro una postazione militare nella periferia di Afrin, nel governatorato settentrionale di Aleppo. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo. Nei pressi del villaggio colpito, Kishtaar, si trova anche una base militare russa, ha aggiunto il Sohr. Nel frattempo, non si sono arrestati i raid aerei turchi contro le aree rurali di Aleppo e Al Hasakah, nel nord della Siria. In tale quadro, 13 villaggi sono stati obiettivo di razzi, mentre sono continuati scontri a Raqqa tra le forze turche e le Forze democratiche siriane (Fds, alleanza di milizie curde, arabe e assiro-siriache). Anche villaggi nella città settentrionale di Kobane sono stati interessati da bombardamenti. (segue) (Res)