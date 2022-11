Trasporti: Cotral, il 2 dicembre sciopero di 24 ore di Cobas e Orsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le motivazioni poste a base della vertenza dalle organizzazioni sindacali riguardano: il rinnovo dei contratti e il salario minimo per legge a 12 euro l'ora; la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili; il blocco delle spese militari e dell'invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali; l'introduzione di una nuova politica energetica che utilizzi fonti rinnovabili; l'impegno a fermare le stragi sul lavoro e la controriforma della scuola. (Com)