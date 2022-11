© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Consiglio regionale del Piemonte la maratona sul Documento economia e finanza regionale (Defr) all'interno delle Commissioni. Mentre in Aula approda la Pdl sull'Odontoiatria solidale. Il provvedimento approderà in Consiglio domani nella seduta tradizionale convocata dalle 10 alle 19. (Rpi)