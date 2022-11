Croazia-Slovenia: presidente Pahor a Zagabria per ultima visita di due giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Slovenia, Borut Pahor, è arrivato oggi in Croazia per una visita di due giorni, l'ultima del suo secondo e ultimo mandato. Pahor è a Zagabria su invito dell'omologo croato, Zoran Milanovic, e in giornata incontrerà anche il primo ministro Andrej Plenkovic e il presidente del parlamento croato, Gordan Jandrokovic. Domani Pahor e Milanovic parteciperanno all'apertura del forum Business Meets Politics - Energy Today and Tomorrow organizzato dal Business club sloveno-croato e dall'ambasciata slovena in Croazia. Il presidente uscente della Slovenia a dicembre cederà l'incarico a Natasa Pirc Musar, vincitrice delle recenti elezioni presidenziali e prima donna ad assumere tale funzione. (Seb)