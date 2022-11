Libano: patriarca maronita Rai, Parlamento non può “manipolare le elezioni presidenziali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il parlamento non può continuare a ritardare e “manipolare deliberatamente” l’elezione di un nuovo capo dello Stato in Libano. È quanto ha affermato ieri il patriarca maronita, Bechara Rai, nella sua omelia durante una messa celebrata nella chiesa di Saint Maron al Pontificio collegio maronita di Roma. Il patriarca ha criticato in particolare la decisione del presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, di rinviare dopo il primo scrutinio le diverse sedute svolte sinora dedicate all'elezione del nuovo presidente. In effetti, durante ogni sessione, subito dopo la fine del primo turno i deputati del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah e i suoi alleati hanno lasciato l'emiciclo, portando alla mancanza del quorum, pari a due terzi dei deputati, ovvero 86 membri, che, secondo Berri, è necessario per continuare la sessione. Rai ha evidenziato che "l'articolo 49 della Costituzione prevede che il presidente debba essere eletto con i due terzi dei voti al primo turno e poi, nei turni successivi, a maggioranza assoluta, la metà più uno". Motivo per cui, il patriarca si è chiesto perché "il primo turno viene chiuso dopo ogni votazione e il quorum perso per il secondo turno, in contrasto con l'articolo 55 del regolamento interno del Parlamento". (segue) (Lib)