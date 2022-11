Libano: patriarca maronita Rai, Parlamento non può “manipolare le elezioni presidenziali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita ha anche espresso dubbi sul fatto che il Libano abbia la possibilità di “aspettare” l'intervento di altri Paesi per aiutarlo a risolvere la sua crisi politica. "Il Libano non può aspettare che altri Paesi eleggano il suo stesso presidente, soprattutto perché ciò che sta accadendo nella regione non promette soluzioni a breve termine ai problemi esistenti", ha affermato poi Bechara Rai aggiungendo: "Al contrario, vi è sempre il rischio che scoppino nuove guerre, che complicherebbero ulteriormente la risoluzione" della crisi libanese. Rai ha esortato i deputati a "eleggere un presidente che sia in grado di unire i libanesi attorno a sé e allo Stato, e a rispettare la Costituzione, le leggi libanesi e le decisioni internazionali. Le dichiarazioni del patriarca maronita sono giunte dopo che lo scorso giovedì 24 novembre i deputati non sono riusciti, per la settima volta, a eleggere un successore di Michel Aoun, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre. Un nuovo incontro è previsto per il primo dicembre prossimo. (Lib)