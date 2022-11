Serbia: costruzione centrale elettrica di Vinca nella fase finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale elettrica in costruzione presso la discarica di Vinca, nelle vicinanze di Belgrado, è quasi terminata. Lo scrive la stampa locale, secondo cui grazie alla centrale i rifiuti diventeranno per la prima volta in Serbia una risorsa per la produzione di energia. Oltre all'energia termica che si otterrà bruciando i rifiuti della discarica, sufficiente per riscaldare il 10 per cento delle famiglie belgradesi, la centrale produrrà elettricità per il fabbisogno del 5 percento dei cittadini di Belgrado evitando l'emissione di 210 mila tonnellate di anidride carbonica all'anno. Al più tardi all'inizio del prossimo anno si prevede l'avvio dei test con la combustione dei rifiuti urbani.(Seb)